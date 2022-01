Jest awans AZS AJP Gorzów, a te, które go wywalczyły mówią wprost: Chcemy mistrzostwa!

Podopieczne trenerów Roberta Pieczyraka i Łukasza Hiszpańskiego wygrały wszystkie trzy mecze. Najpierw pokonały 88:59 Eneę AZS-Lider Szkołę Gortata Poznań, następnie Szkołę Gortata Politechnikę Gdańską 69:52, a na koniec Trójkę Żyrardów 70:51.

- Taki był nasz cel. Wygrać trzy spotkania i pewnie awansować. Dołożyłyśmy jedną cegiełkę do głównego celu, jaki mamy w tym sezonie. Turniej nie był łatwy, były ciężkie spotkania. Mam nadzieję, że dalej będziemy tak walczyć i będziemy tym prawdziwym zespołem, na parkiecie i poza nim- powiedziała kapitan zespołu Daria Ryzińska, cytowana przez oficjalną stronę klubu.

MVP_półfinałów wybrano Mają Kozłowską. Podkoszowa Enei AZS_AJP notowała średnio 15,3 pkt. i dziewięć zbiórek.

- Dziękuję za to indywidualne wyróżnienie, ale to była zasługa całego zespołu - dodała 18-letnia wychowanka klubu. - To nasze doświadczenie z treningów z ekstraklasą zaowocowało mocno w tym turnieju. Cel jest tylko jeden! Walczymy o mistrzostwo!

Oprócz niej debiut w tym sezonie ekstraklasie mają za sobą Julita Michniewicz i Martyna Kurkowiak.