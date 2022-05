Jest decyzja w sprawie wyniku meczu Stali Gorzów w Lesznie

Przed ostatnim biegiem spotkania był wynik 43:41 dla gospodarzy, a na starcie ostatniej gonitwy ustawili się: Szymon Woźniak i Bartosz Zmarzlik (Stal) oraz na Janusz Kołodziej i Piotr Pawlicki (Unia). Przez sporą część wyścigu na torze utrzymywał się wyścig remisowy. Prowadził Kołodziej przed Zmarzlikiem i Woźniakiem. Po wyjściu z „szóstego” wirażu tego ostatniego zaatakował jednak jadący na ostatnim miejscu Pawlicki. W efekcie doszło do upadku Woźniaka.

Sędzia, którym był Artur Kuśmierz, biegu nie przerwał, i pozwolił zawodnikom dojechać do mety. Tyle tylko, że po upadku Zmarzlik wyprzedził Kołodzieja. A że arbiter uznał, że sprawcą upadku Woźniaka jest Pawlicki i go wykluczył, to zaliczył wynik 4:2 dla Stali. W ogólnym rozrachunku dawało remis w całym meczu.