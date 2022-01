Jest już pierwszy pomysł w budżecie obywatelskim 2023

- Mamy już pierwszy wniosek. Dotyczy on regionu osiedla Słonecznego. Mieszkaniec chce, by został przeprowadzony drugi etap remontu ulicy Ikara - mówiła nam w środę Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji. Od początku tego tygodnia czeka ono na zgłoszenia pomysłów do Budżetu Obywatelskiego.

Co zrobić, aby zgłosić swój pomysł? Po pierwsze: trzeba pobrać formularz, który jest dostępny w kancelarii urzędu miasta przy ul. Sikorskiego 4, na stronie um.gorzow.pl (w zakładce „Budżet obywatelski”) lub przez platformę gorzow.konsultacjejst.pl.

Do formularza trzeba dołączyć listę z poparciem 20 osób, które popierają pomysł. W tej dwudziestce nie może być jednak samego pomysłodawcy.