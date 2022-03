Jest pomysł, aby "trzynastka" była wyższa. Czy się uda?. Ile mogliby zyskać świadczeniobiorcy

Trzynasta emerytura w 2022 roku. Przelew w kwietniu na konto

Dodatkowe roczne świadczenie emerytalne, czyli tzw. trzynastkę otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca

Pojawił się pomysł, by świadczeniobiorcy zyskali więcej. Jeśli rządzący skorzystają z propozycji, wówczas przelewy w kwietniu br. mogłyby być wyższe. Co to za pomysł i ile mogłaby wynieść "trzynastka"? Zobacz w galerii: