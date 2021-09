Jest porozumienie ratowników z resortem zdrowia i pracodawcami. To koniec protestu?

Rozmowy trwały kilka godzin

We wtorek w resorcie zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli ministerstwa z ratownikami oraz pracodawcami związanymi ze stacjami ratownictwa medycznego. Rozmowy dotyczące składanych postulatów trwały kilka godzin.

- Chcę z przyjemnością zakomunikować, że podpisaliśmy porozumienie i ma ono charakter trójstronny. W kontekście zwiększającej się czwartej fali zakażeń covidowych to bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że nie będzie problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, mówię o braku obsad zespołów ratownictwa medycznego - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef ministerstwa zdrowia przyznał również, że wszyscy uczestnicy spotkania doskonale zdawali sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa, bo choć podobne rozmowy toczyły się od wielu tygodni, to wciąż nie udawało się wypracować wspólnych rozwiązań.

- Była naprawdę duża determinacja, żeby w końcu rozwiązywać ten problem kompleksowo, bo rozmowy dotyczyły nie tylko kwestii finansowych, ale także kwestii merytorycznych oraz zmian ustawowych dotyczących systemu ratownictwa - tłumaczył.