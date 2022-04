Jest problem z północną obwodnicą Gorzowa. "To droga gminna"?!?

- Próbuje się nas wykiwać - mówią gorzowscy radni w sprawie północnej obwodnicy miasta. Chcą, by jej budowa znalazła się w wojewódzkim planie transportowym.

- Mam nadzieję, że urząd marszałkowski nie będzie stosował nieczystych chwytów wobec Gorzowa. Mam też nadzieję, że Gorzów nie zostanie po raz kolejny oszukany. Nas próbuje się w jakiś sposób wykiwać - mówił w środę 27 kwietnia radny Albert Madej z klubu Gorzów Plus. Na środową sesję radny miasta klub przygotował stanowisko w sprawie północnej obwodnicy miasta.

Gorzów chce zbudować obwodnicę, która miałaby przebiegać między Manhattanem, Piaskami a ul. Myśliborską. Połączyłaby drogę krajową nr 22 z drogą ekspresową S3. W związku z tym miasto zabiega, by była ona wpisana do tworzonego właśnie Regionalnego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 2030, bo to daje możliwości ubiegania się o dofinansowania do budowy. Zdaniem radnych istnieje zagrożenie, że obwodnica w programie się jednak nie znajdzie. Jak czytamy w stanowisku - dodajmy, że przyjętym w środę przez radnych wszystkich opcji jednogłośnie - gorzowscy urzędnicy wiele razy zwracali się do urzędu marszałkowskiego z prośbą o wpisanie obwodnicy do wojewódzkiego planu transportowego. W listopadzie 2021 urzędnicy marszałka odpisali miastu, że „na obecnym etapie zaawansowania prac w sprawie programu należy konsultować się z jego wykonawcą”.

Obwodnica Zielonej Góry to droga zakładowa

Tym wykonawcą jest zewnętrzna spółka LPW. Gdy w grudniu 2021 magistrat wysłał do niej wniosek o ujęcie obwodnicy w planie, dostał odpowiedź, że „cele polityk Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Programu Transportu realizują działania na drogach wojewódzkich, jednocześnie nazywając północną obwodnicę drogą wewnątrzgminną o kategorii drogi gminnej i/lub powiatowej”.

- To tak jakby północną czy zachodnią obwodnicę Zielonej Góry nazwać drogą zakładową Lasów Państwowych do wywózki drewna - mówi prezydent Jacek Wójcicki.

Brakiem wpisania obwodnicy do programu radni są oburzeni:

- Zwracam się do przedstawicieli sejmiku, by się opamiętali i rozpoczęli racjonalne myślenie - mówił w środę przewodniczący rady Jan Kaczanowski.

- O ważności północnej obwodnicy nie trzeba przekonywać. To nie droga międzygminna, to obwodnica „ogólnopolska”, bo ma połączyć DK22 z S3, która jest oknem na świat - dodawał Przemysław Granat, jego kolega klubowy z Gorzów Plus.

- Prace trwają, nie znamy wyniku końcowego - próbował uspokajać Radosław Wróblewski z klubu PO, które rządzi województwem.

- Ja bym chciał, żeby radny Wróblewski przyznał, że zarząd województwa szkodzi północy - mówił z kolei Sebastian Pieńkowski z PiS. - Czujemy się wykorzystani przez południe - dodawała Alicja Burdzińska, także z PiS.

Pieniędzy od marszałka nie będzie?

W sprawie obwodnicy zwróciliśmy się do urzędu marszałkowskiego.

- Zarząd województwa doskonale rozumie potrzebę realizacji tej inwestycji, która jest ważna dla systemu dróg w regionie. Dlatego w Programie Transportu Województwa Lubuskiego 2030 znajdą się informacje o istotnych dla regionu inwestycjach drogowych, m.in. budowie północnej obwodnicy Gorzowa - odpowiedział nam Paweł Kozłowski, rzecznik urzędu marszałkowskiego. Przekazał nam też, że budowa obwodnicy nie może zostać ujęta w programie jako inwestycja priorytetowa, gdyż nie jest drogą wojewódzką. Nie będzie w związku z tym mogła liczyć na pieniądze z urzędu marszałkowskiego. Czytaj również:

