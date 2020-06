Jest rozkład jazdy tramwajów. Są też nowe przystanki autobusów

Tramwaje – konkretnie: linia nr 1 – będą wozić pasażerów od czwartku 2 lipca. Pierwszy liniowy kurs ma wyjechać w trasę z pętli na Wieprzycach. Będzie to dokładnie o 12.22. Po 13 minutach, czyli o 12.35, będzie można wsiąść do tramwaju przy katedrze.

Jaki rozkład dla tramwajów?

Miejski Zakład Komunikacji opublikował już rozkład linii tramwajowej. Pierwszy tramwaj z Wieprzyc będzie wyjeżdżał codziennie o 4.30. Do około 8.00 „jedynka” w dni robocze będzie kursowała co osiem minut. Później przez kolejne pięć godzin – co 12 minut. Od 13.00 do 17.00 – znów co osiem minut, a później już do końca dnia – przeważnie co 15 minut. Ostatni tramwaj z Wieprzyc wyjedzie o 22.24.

Jeśli chodzi o rozkład jazdy w przeciwnym kierunku, to z pętli Silwana pierwszy tramwaj odjedzie o 5.00 (w weekendy o 5.05), natomiast ostatni o 23.00.