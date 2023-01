Jest terminarz U24 Ekstraligi. Sprawdź, kiedy Stal Gorzów będzie rozgrywać swoje mecze

U24 Ekstraliga to rozgrywki dla zawodników, którzy mają nie więcej niż 24 lata. Po raz pierwszy rozegrane zostały one w sezonie 2022. Wygrała ja drużyna Arged Malesy Ostrów, a ekipa Enei Stali Gorzów (pod taką nazwę występowali żółto-niebiescy) zajęła w nich czwarte miejsce.

W ubiegłym sezonie w U24 Ekstralidze występowały drużyny wszystkich ekstraligowych zespołów, było w niej zatem osiem drużyn. W tym roku będzie jednak dziewięć ekip. Speedway Ekstraliga zaprosiła bowiem do rozgrywek także drużynę z Ostrowa, która, choć wygrała U24 Ekstraligę, to spadła z PGE Ekstraligi. Runda zasadnicza będzie składała się z 18 kolejek, a każda z drużyn rozegra 16 spotkań (dwukrotnie będzie pauzowała).

U24 Ekstraliga wystartuje 18 kwietnia

Podobnie jak w sezonie 2022 drużyny U24 Esktraligi będą rozgrywać swoje pojedynki we wtorki. Pierwsza kolejka została zaplanowana na 18 kwietnia. Stal Gorzów pojedzie na inauguracyjny mecz do Lublina. Tydzień później w pierwszym domowym spotkaniu stalowcy podejmą ekipę z Częstochowy.

W przeciwieństwie do rozgrywek PGE Ekstraligi w lidze U24 nie ma fazy play off. Po rundzie zasadniczej dwie najlepsze ekipy rozgrywają dwa mecze finałowe (po jednym na torze każdej z tych dwóch drużyn). Zostały one zaplanowane na 5 września i 12 września.

Drużyna U24 Ekstraligi może mieć tylko dwóch Polaków

W drużynach startujących w U24 Ekstralidze w każdym meczu musi wystartować co najmniej dwóch Polaków i co najmniej dwóch zawodników zagranicznych. Oznacza to, że w podstawowym składzie, czyli pod numerami 1-7 oraz 9-15, może wystartować nawet pięciu zawodników zagranicznych. Mogą oni w całości stanowić formację młodzieżową, która - tak jak w PGE Ekstralidze - startuje pod numerami 6-7 oraz 14-15.

Co ważne, w drużynach nie mogą startować zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie w PGE Ekstralidze mieli średnią wyższą niż 1,400 pkt./bieg. W rozgrywkach nie mogą więc wystąpić np. Dominik Kubera czy Jakub Miśkowiak, którzy w sezonie 2022 mieli zdecydowanie wyższy wynik.