– Jesteśmy dobrymi chłopakami – mówią... oskarżeni o morderstwo

- Około 22.30 poszedłem do swojego kuzyna Ivaylo na ul. Asfaltową. Zaproponował byśmy poszli do kebaba. Tam było dwóch Rumunów, których nie znaliśmy– zeznawał jeszcze w czasie śledztwa najmłodszy z całej trójki Dimitar. - Zadzwonił do mnie mój tata, żebyśmy do niego przyjechali. Mówił, że ma problem z Rumunami. Później do taty zadzwonił Krasimir. Wsiedliśmy do samochodu. Jechaliśmy za ojcem na ul. Jana Pawła II. Gdy wysiadłem, zobaczyłem Krasimira i Ayrę. Krasimir wyzywał nas, zataczał się, prowokował do bójki. Podszedł do Ivaylo i uderzył go pięścią w twarz. Ivaylo zachwiał się i mój brat podszedł do Krasimira. Ten go uderzył. Podeszli do nas Rumuni i zaczęli się bić ze wszystkimi. Krasimir dostał kilka ciosów ode mnie i od brata. Gdy odchodziliśmy, zobaczyłem, że leży na boku – opowiadał Dimitar.