Jones, Hurt i Hristova grały świetnie, ale to Dźwigalska z AZS AJP Gorzów była najlepsza z Polonią Warszawa w Energa Basket Lidze Kobiet

Nie można wykluczyć, że ktoś inny za najbardziej wartościową zawodniczkę spotkania rozegranego w hali AJP przy ul. Chopina uznałby Stephanie Jones, Courtney Hurt, czy Borislavę Hristovą, a wybór każdej z nich byłby uzasadniony. Amerykańska podkoszowa już do przerwy miała 19 pkt. na swoim koncie, trafiając do kosza dziewięć z dziesięciu rzutów! Ostatecznie Jones zakończyła tę potyczkę z 30 "oczkami" i 78-procentową skutecznością z gry. Za to jej rodaczka, silna skrzydłowa Hurt po pierwszej połowie rzuciła 15 pkt., mając pięć celnych rzutów i raz nieudaną próbę. Sama ten pojedynek zakończyła z 21 "oczkami" i 80 procentach rzutów z gry. Z kolei bułgarska niska skrzydłowa lepsze miała drugie dwadzieścia minut, a tę konfrontację skończyła z 25 pkt. i 100-procentową skutecznością za trzy. Hristova trafiła zza łuku każdy oddany przez siebie rzut. A takich było aż sześć!

Dlaczego zatem najbardziej docenilibyśmy kapitan AZS AJP Gorzów? Dlatego, że gdyby nie 37-letnia Dźwigalska, która w tym sezonie miała być czwartą rozgrywającą (Stella Johnson i Anna Makurat, mogąca też występować na tej pozycji, są do tej pory kontuzjowane, a Dominika Owczarzak niedawno zmagała się z urazem), to wydaje się dość spora część tych zdobyczy punktowych nie byłaby osiągnięta przez jej klubowe koleżanki. Wychowanka AZS tak przyspieszała grę, że szybko biegająca do kontrataku Jones tylko i aż musiała złapać podaną przez nią piłkę i umieścić w koszu. 6 pkt. (2/4), 6 zbiórek, 8 asyst i 3 przechwyty, najwięcej ze wszystkich - to był dorobek Dźwigalskiej po dwóch kwartach. Koniec końców miała 11 asyst i 7 zbiórek, ale po przerwie głównie obserwowała poczynania koleżanek z ławki rezerwowych, bo zmieniła ją Owczarzak. I też zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Choć warto dodać, że warszawianki zagrały bez trzech zawodniczek: Loryn Goodwin, Martyny Leszczyńskiej i Whitney Knight, co z pewnością miało znaczenie.