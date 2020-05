Józefinka z Ośna Lubuskiego nie słyszy kochanych rodziców. Zmienić to może kosztowna operacja w USA. Ty też możesz pomóc!

Rodzice dziewczynki założyli zbiórkę na stronie siepomaga.pl. Chcą uzbierać 660 tys. zł. Na razie na koncie pojawiło się "tylko" ponad 60 tys. zł. To zdecydowanie za mało. Czasu jest niewiele, a szansa na odzyskanie słuchu przez Józefinę jest właśnie tu i teraz. Dlatego okażcie swoje serca, dajcie przysłowiową złotówkę i pomóżcie tej rodzinie w spełnieniu ich największego marzenia: by Józefinka dziś słyszała, a w przyszłości mówiła.

Świadomość, że Józefinka nie słyszy naszych czułych szeptów, że może nigdy nie wypowiedzieć pierwszego słowa nas paraliżuje. Kiedy pojawiła się szansa wiedzieliśmy jedno: musimy zrobić wszystko, by jej pomóc. Niestety, jedno jest pewne bez pomocnej dłoni, nasza kruszynka nie ma szans.

Czy krowa z cielakiem zdechła czy się utopiła? Co się stało?

Wiemy, co z tegorocznym zielonogórskim świętem studentów

Niestety, ale to nie koniec, ani początek zdrowotnych problemów Józefinki. Ta kruszynka cierpi też na obustronny rozszczep podniebienia, ma cofniętą żuchwę, zbyt mały, zapadający język, a do tego niewykształcone uszy, zrośnięte przewody słuchowe. - To było dla nas zbyt wiele dna początek… Nie takiego początku się spodziewaliśmy - piszą rodzice Józefinki.