Julia Bazan z AZS AJP Gorzów szósta na świecie w koszykówce 3x3 do 23 lat

- Mistrzostwa oceniam pozytywnie, bo jesteśmy szóstą drużyną na świecie! Oczywiście, ze po przegranej czuje się jakiś niedosyt, ale na pewno było to fajne i cenne doświadczenie. Jeśli chodzi o atmosferę całej imprezy, była bardzo dobrze zorganizowana. Koszykówka 3x3 jest pełna emocji, jest nieprzewidywalna i losy meczu mogą się w każdej chwili odmienić, co pokazał mecz męskiej kadry, która cieszy się teraz ze złota - mówi nowa zawodniczka PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów, cytowana przez oficjalną stronę klubu.

Faktycznie, męska reprezentacja naszego kraju zdobyła tytuł mistrzowski, za to nasze panie dotarły do ćwierćfinału, po tym jak w grupie pokonały Chiński Tajpej 19:15, Izrael 20:11, Litwę 20:14 oraz uległy Chinom 15:18, zajmując drugą pozycję. A we wspomnianej 1/8 finału - Holenderkom 15:21, późniejszym brązowym medalistkom.

Teraz przed Bazan i jej klubowymi koleżankami z AZS inauguracja sezonu Energa Basket Ligi Kobiet ze Ślęzą Wrocław. We wtorek 11 października o godz. 18.00 w hali AJP przy ul. Chopin. To właśnie przez obecność gorzowianki i Stefańczyk na turnieju finałowym w Rumunii start rozgrywek ligowych dla nich został przesunięty.