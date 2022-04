Juniorzy ścigali się w Gorzowie. Stal tylko w dwójkę zajęła trzecie miejsce

Jak to możliwe, że wygrali ci, którzy nie byli najlepsi? To efekt regulaminu DMPJ. Nie pozwala on sklasyfikować drużyny, która nie wystawia w zawodach czterech zawodników. A że SpecHouse PSŻ przyjechał do Gorzowa w trzyosobowym składzie, to o trzech dużych punktach za zwycięstwo mógł tylko pomarzyć. Duży punkt do tabeli powędrował za to na to konto Cash Broker Stali Gorzów. Gospodarzy - z powodu kłopotów sprzętowych Mateusza Bartkowiaka i Oskara Hurysza (po wykluczeniach za przekroczenie dwóch minut wycofali się z zawodów) - fizycznie reprezentowali na torze jedynie dwaj zawodnicy.