Już demontują rury przy moście. Przez trzy dni będą objazdy Fabrycznej

Tymczasowe zamknięcie ul. Fabrycznej ma związek z inwestycją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na przełomie tegorocznej zimy i wiosny firma Wuprinż, która wygrała przetarg, rozpoczęła przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tej części miasta. Pod dnem Warty - na głębokości od siedmiu do dziesięciu metrów - położona została jedna rura, która będzie odprowadzać wodę z Siedlic do śródmieścia oraz dwie rury, w których ścieki będą odprowadzane z Zawarcia do oczyszczalni. Największa z rur ma 60 cm średnicy. Podobne rury od wielu lat podwieszone są pod mostem kolejowym.