Już nie tylko Kłodawa i Pszczew morsuje. Glinik także lubi zanurzyć się w wodzie aż po szyję

- Odwrotnie proporcjonalnie do spadającej temperatury wody, atmosfera coraz bardziej gorąca, a nasze humory coraz doskonalsze! - piszą na swojej grupy na Facebooku morsy, które kąpią się w jeszcze nie lodowatym Gliniku (choć w weekend było to 8 stopni Celsjusza).

Tym samym na naszych łamach opublikowaliśmy do tej pory zdjęcia z Kłodawy, Pszczewa (i nadal będziemy je udostępniać, za co bardzo organizatorom morsowania dziękujemy!) oraz teraz Gliniku. Która miejscowość będzie kolejna? Karnin? Może Skwierzyna? Czy Ośno Lub.? Czekamy na sygnał od Was!