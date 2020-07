Już w sierpniu VIII Bieg Trzech Jezior. Przypomnijmy, jak impreza wyglądała w poprzednich latach

VIII Bieg Trzech Jezior staruje już 23 sierpnia (sobota). Zawodnicy będą mieli do pokonania nieco ponad 5 km. Są to biegi indywidualne na czas, co oznacza, że zawodnicy będą wyruszali na trasę w odstępach kilkusekundowych. Impreza rozpocznie godzinie 9.30.

Trasa biegu przebiega leśnymi, nieutwardzonymi drogami między jeziorami Nierzym, Ostrowite i Jeż, w okolicy Ośrodka Przywodnego Nierzym, na terenie Nadleśnictwa Kłodawa.

Wpisowe wynosi 40 zł. Uwaga, liczba miejsc w zawodach ograniczona do 150 osób.