Kaczka wyszła na spacer, a odśnieżarki poszły w ruch, czyli znów jest biało w Gorzowie

Miłośnicy śniegu chyba będą musieli przeboleć, że biały puch pewnie nie utrzyma się na dłużej. Dlaczego? O ile od piątku 9 grudnia temperatury mają być ujemne, to w czwartek po południu temperatura powietrza ma jednak sięgać 3 st. C. Wieczorem spadnie jednak do -1 st. C.

Zimniej zacznie się robić za tydzień. Jak podaje serwis pogodowy yr.no każdym dniem temperatura ma opadać jeszcze bardziej. W czwartek 15 grudnia ma wynosić „tylko” -11 st. C, natomiast w sobotę 17 grudnia ma to być -19 st. C. Jak jednak będzie w rzeczywistości? Wspomniane wartości to jednak tylko prognozy.

