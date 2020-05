Kajakarze na Kłodawce! Co widać z poziomu rzeczki?

- Tym spływem chcemy pokazać, że warto doceniać lokalne uroki, lokalne krajobrazy – mówił nam w czwartek 21 maja Ireneusz Kalitko ze stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie (ma ono korzenie pocztowe i zachęca do aktywnego trybu życia).

Już w tę sobotę po raz piąty EuroJumelages organizuje spływ kajakowy Kłodawką.

- Około 9.00 zaczniemy go w Mironicach, a po kilku godzinach dotrzemy do Gorzowa. Na wysokości mostku na ul. Owocowej powinniśmy być około 13.00, a obok ścieżki biegnącej wzdłuż Kłodawki będziemy płynąć między 13.30 a 15.00.

- Ta ścieżka ma swój urok. Przy okazji pozwala mieszkańcom, by nam trochę pokibicowali – mówi I. Kalitko. Podkreśla, że godziny są orientacyjne. Zawsze bowiem może się zdarzyć, że spływ się przeciągnie, bo na trasie trzeba będzie np. omijać powalone drzewa, które będą zmuszały do wyciągnięcia kajaków na brzeg. Spływ powinien zakończyć się około 15.00 na wysokości mostku w Parku Róż (tuż przy Parku 111).