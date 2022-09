Kaloryfery na klatkach będą zimne. Tak gorzowska spółdzielnia szuka oszczędności

Spółdzielnia wyłączy kaloryfery

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego niektóre spółdzielnie wysłały do mieszkańców informacje z prośbą o racjonalne korzystanie z ciepła i skręcanie kaloryferów, jeśli grzanie nie jest konieczne. Inne idą o krok dalej i zapowiadają wyłączenie ogrzewania na klatkach schodowych. Taką formę oszczędności zdecydowała się zastosować Spółdzielnia Mieszkaniowa "Staszica" w Gorzowie.

Koszty ogrzewania rosną i to głównie ze względu na ostatnie wzrosty cen podjęliśmy taką decyzję. Ale chcieliśmy też wyjść naprzeciw oczekiwaniom i postulatom mieszkańców, bo większość była za tym, żeby kaloryfery wyłączyć. Bloki są ocieplone, więc lokatorzy nie powinni tego odczuć - mówi Marek Puchalski, wiceprezes spółdzielni.

Na klatce schodowej jak w saunie

Jesienią i zimą po wejściu do niektórych bloków trudno wytrzymać. Dlaczego? Bo jest za gorąco. Wiele grzejników na klatkach schodowych jest ustawionych na maksymalną moc, więc temperatura jest wysoka. Często zbyt wysoka. A dla mieszkańców rozgrzane do czerwoności kaloryfery oznaczają spore rachunki za ogrzewanie. Wielu uważa, że włączanie ogrzewania w częściach wspólnych bloków, to pieniądze wyrzucone w błoto.