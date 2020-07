Kamienica w Witnicy się sypie od lat. Nie wiadomo, kiedy i czy doczeka się remontu

Największy problem, to brak toalety w jednym z mieszkań w tej kamienicy. – Ta na podwórku dawno się rozleciała. Mimo to sąsiedzi wynoszą w wiadrach tam nieczystości. Przez to jest smród, bród i pełno much – mówi kobieta.

Rozwalona toaleta

Pani Monika wspomina, że w ubiegłym roku był postawiony dla tych lokatorów toi - toi. Niestety po jakimś czasie, ta toaleta zniknęła. – Ponoć dlatego, że to sąsiedzi mieli za nią płacić, a nie płacili – opowiada pani Monika. I od ponad pół roku, lokatorzy z góry wylewają swoje nieczystości do rozwalonej starej toalety na podwórku. – Korzystać z niej nie mogą, bo to ruina. A gdzieś muszą – rozkłada ręce kobieta.