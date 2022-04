Kapłani z całej diecezji zjechali do katedry w Gorzowie. Wielki Czwartek to ich ważny dzień

Msza z udziałem niemal wszystkich kapłanów z diecezji to nieodłączny element Wielkiego Czwartku. Nie inaczej było w tym roku. Duchowni zjechali z każdego zakątka diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, by uczestniczyć w Mszy Krzyżma, podczas której poświęcone zostaje święte krzyżmo oraz olej chorych i olej katechumenów. Msza jest także okazją do spotkania księży, którzy w Wielki Czwartek wspominają dzień przyjęcia sakramentu kapłaństwa.

"Brak czasu na modlitwę to zagrożenie"

W słowach skierowanych do duchownych sporo miejsce biskup poświęcił próbom zeświecczenia kapłanów.

- Jesteśmy nieustannie poddani pokusom życia według wzorców z tego świata. Zmieniającej się światowej wolty - tak w odniesieniu do ustroju, stylu życia, stylu wypoczywania, budowania wzajemnej relacji. Czasami w nasz styl życia wkrada się wszechobecny pośpiech, brak czasu. Brak czasu na modlitwę, na chwilę adoracji, sakrament spowiedzi, bez odniesienia do obecności Słowa Bożego i Eucharystii staje się poważnym zagrożeniem. Taki styl życia uderza w naszą gorliwość. Odcina nasze codzienne zadania i obowiązki. Nie oznacza to, że kapłan nie powinien odpoczywać, że nie powinien dbać o swoje zdrowie. Kapłan nie może stać daleko od ludzkich problemów, od problemów osób świeckich. Kapłan powinien je poznawać, ale w perspektywie zbawienia ludzi i rozszerzania Królestwa Bożego - mówił do duchownych bp Lityński.