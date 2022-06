Kardiochirurgia jednak będzie w Gorzowie? Wojewoda prowadzi rozmowy

Narodowy Fundusz Zdrowia przekonuje, że Lubuszanie są zaopiekowani w zakresie tej specjalizacji, a w tematach sercowych pacjentów kieruje się do Nowej Soli. Niewykluczone jednak, że szpital otrzyma jednak finansowanie na zabiegi kardiochirurgiczne. Rozmowy na ten temat prowadzi wojewoda lubuski, Władysław Dajczak.

Rozmawialiśmy o lubuskiej służbie zdrowia, sporo miejsca poświęcając projektowi gorzowskiej kardiochirurgii. Wspólnie z ministrem jesteśmy gorącymi zwolennikami rozwoju dostępności i wzrostu jakości usług medycznych – napisał w mediach społecznościowych wojewoda.

Dajczak zapowiada również kolejne kroki. - W najbliższych dniach zwrócę się z prośbą do konsultanta krajowego ds. kardiochirurgii prof. Jacka Różańskiego o ponowne przeanalizowanie tematu oraz zaproszę go do Gorzowa Wielkopolskiego informuje.