Karny w ostatniej sekundzie dał Warcie Gorzów zwycięstwo w meczu z Górnikiem II Zabrze w trzeciej lidze

Jako że w sobotę na stadionie zabrzańskiego MOSiR-u Sparta mierzył się niepokonany na wiosnę trzeci zespół dotychczasowej rundy rewanżowej, a więc Warta Gorzów oraz szósta drużyna tej tabeli, to jest Górnik II Zabrze, można było oczekiwać meczu przebiegającego na dobrym, trzecioligowym poziomie, z kilkoma trafieniami. I to od pierwszych minut, bo jedynie w jednym z spotkań w tej drugiej fazie rozgrywek obie ekipy nie zdobyły bramki przed przerwą. Dla nielicznie zgromadzonej publiczności ostatecznie ten scenariusz niestety nie został zrealizowany, ale na szczęście dla nas, tego jedynego gola, choć już akurat w doliczonym czasie do tego podstawowego, strzelili właśnie gorzowianie, z rzutu karnego. A tym samym rezerwy ekstraklasowca poniosły drugą porażkę w rewanżach, do tego drugą z rzędu. Ale po kolei.

Najpierw jedenastkę mieli… podopieczni trenera Piotra Gierczaka, byłego solidnego ekstraklasowca. Chociaż równie kontrowersyjną jak my sami. – No skoro sędzia podyktował tego pierwszego karnego, to i nam w końcówce musiał go dać. Tak do tego podchodzę – przyznał już po ostatnim jego gwizdku Mateusz Konefał. Jednak nie uprzedzajmy faktów.