Karolina Kulczyńska z Bogdańca została finalistką Miss Polonia 2023

- Chyba już pora by się pochwalić. Znalazłam się w finałowej dwudziestce Miss Polonia. To dla mnie ogromny zaszczyt, że będę reprezentować województwo lubuskie podczas Finału Miss Polonia 2023. Przede mną niesamowita przygoda – poinformowała w poniedziałek 13 marca Karolina Kulczyńska. To 22-latka z podgorzowskiego Bogdańca. Dwa lata temu mierząca 179 cm wzrostu dziewczyna została Miss Ziemi Lubuskiej. Mogą ją znać także kibice żużla. Karolina jest bowiem jedną ze StalGirls, czyli podprowadzającą Stali Gorzów.