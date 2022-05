Katarzyna Boruch: Cel na ten sezon jest wysoki, bo mówimy o medalach mistrzostw Europy oraz świata

Sezon w pełni, bo po kilku zagranicznych i krajowych obozach w końcu zaczęłyście pływać. Co po zgrupowaniach wiesz o sobie?

Stałam się bardziej świadomą zawodniczką i bardziej też zwracam uwagę na szczegóły. Cały czas poprawiam się na treningach, więc te idą w dobrym kierunku. Z drugiej strony, plan treningowy w grupie seniorskiej jest inny niż w młodzieżowej, więc z pewnością muszę jeszcze więcej wymagać od siebie. Zwłaszcza, że cel jest wysoki, bo mówimy o medalach na imprezach docelowych, to jest mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata [w połowie sierpnia w niemieckim Monachium, a te drugie pod koniec września czeskich Racicach – red.]. Jeśli zmotywujemy się, to na pewno osiągniemy w tym sezonie coś fajnego. Docelowo też myślimy o igrzyskach Paryżu w 2024 roku. W każdym razie myślę, że za mną najlepsze obozy, jak do tej pory. Grupa zmieniła się i teraz atmosfera w niej jest bardzo fajna. Między zawodniczkami świetnie dogadujemy się. Świetny jest też kontakt z trenerem. A czy na wodzie, czy na lądzie, te treningi naprawdę przebiegają bardzo fajnie. Aż chce się właśnie schodzić na wodę i pływać.