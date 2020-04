Katedra w Gorzowie z nową posadzką. Jak się prezentuje?

Remont katedry w Gorzowie coraz bliżej końca, Właśnie trwa układanie posadzki. Będzie nawiązywała do tej, która prawdopodobnie była tu już w XIII wieku.

- W ciągu dnia układamy średnio 10 metrów kwadratowych posadzki. Będzie ona podgrzewana. Podgrzewanie jest systemem wodnym. Temperatura podgrzewania może wynosić nawet 40 stopni – mówił nam w poniedziałek 20 kwietnia Tomasz Żak. Jest jednym z kilku pracowników, którzy od kilku dni w gorzowskiej katedrze układają posadzkę.

Ta stara, którą pamięta większość gorzowian odwiedzających katedrę, to już przeszłość. Została zdemontowana kilka miesięcy temu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie była zabytkowa. Została ułożona w katedrze w czasach gomułkowskich.

Nowa posadzka będzie za to nawiązywać do historii sprzed wieków. Jeśli będziecie w okolicach katedry, zwróćcie uwagę, na miejsce, które jest w zewnętrznej części prezbiterium w okolicach połączenia go z główną częścią katedry. Patrząc na ścianę od strony torów, kilkadziesiąt centymetrów ponad ziemią powinniście dostrzec wmurowanych dwanaście jasnych trójkątnych elementów. Według teorii Michała Jarosińskiego, pracującego przy remoncie katedry konserwatora zabytków, to prawdopodobnie posadzka, jaka była w katedrze tuż po jej zbudowaniu w XIII wieku.

Prezbiterium w świątyni było dobudowywane pod koniec XV wieku i prawdopodobnie wtedy wymieniano także posadzkę wewnątrz świątyni. Zdaniem M. Jarosińskiego, kilkanaście z nich wmurowano wtedy na pamiątkę.

Ta kilkusetletnia posadzka zainspirowała Jarosińskiego do tego, by podobną położyć w katedrze przy okazji remontu świątyni. Do swojego pomysłu przekonał biskupa Tadeusza Lityńskiego. Od kilku dni trwa już więc układanie posadzki. Płytki zostały wypalone w piecach hoffmanowskich cegielni w Ostrzeszowie.

- Do położenia jest w sumie około 700 metrów kwadratowych posadzki. Na każdy metr składa się po 18-20 płytek. Trzeba więc położyć kilkanaście tysięcy tych kształtek. One będą nie tylko w nawie bocznej, nawach głównych, ale także w zakrystii oraz kruchcie, przez którą wchodzi się do katedry – mówi M. Jarosiński. Dodaje, że trójkątne elementy posadzki będą połączone ze sobą taką samą spoiną, jaka jest np. w filarach katedry. Układanie posadzki rozpoczęto od schodków przed prezbiterium. Z każdym dniem robotnicy zbliżają się w kierunku głównych drzwi do katedry. Układanie elementów może potrwać jeszcze około dwa miesiące. Pośpiechu być nie musi. W związku z epidemią koronawirusa i obostrzeniami związanymi z liczbą wiernych w kościołach, nie ma na razie w planach konkretnej daty powrotu wiernych do świątyni (przed epidemią była mowa, by – nawet w warunkach polowych) msze w katedrze odprawić na minioną Wielkanoc.

Gdy zakończą się prace nad układaniem posadzki z trójkątnych kształtek, będzie można przejść do zrobienia prezbiterium.

- Ono z kolei będzie z jasnego kamienia. Będzie to naturalny wapień – mówi M. Jarosiński.

Prace remontowe postępują także na zewnątrz świątyni. Aktualnie trwa obijanie blachą miedzianą kopuły wieży. Gdy zostaną zdemontowane rusztowania, podobnie jak już wykończona tzw. latarenka pod iglicą, będzie ona błyszczeć „złotym” blaskiem.

