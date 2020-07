Kathleen Doyle nową koszykarką AZS AJP Gorzów. Będzie nową gwiazdą Energa Basket Ligi Kobiet?

Wybrana z 14-tym numerem tegorocznego draftu do WNBA Kathleen Doyle zagra w Gorzowie! W ostatnim sezonie gry w NCAA w Iowa Hawkeyes notowała średnio 18,2 punktu, 6,3 asysty oraz 4,7 zbiórki. Doyle przygotowuje się z Indiana Fever do sezonu WNBA, który startuje 25 lipca.

22-letnia Kathleen Doyle to srebrna medalistka igrzysk panamerykańskich z kadrą USA w 2019. W NCAA nasza nowa koszykarka też zdobywała szereg wyróżnień. W swoim pierwszym sezonie w NCAA została wybrana do Big Ten All-Freshmen Team. W kolejnych sezonach była wybierana do All-Big Ten (II zespół trenerów w 2018 roku, I zespół trenerów i II zespół media w 2019 roku oraz I zespół trenerów i I zespół media w 2020). Ostatni sezon w NCAA zakończyła wyborem najlepszej zawodniczki - Big Ten Player of the Year, a z Iowa wywalczyła swoje drugie mistrzostwo. Dariusz Maciejewski o Kathleen Doyle - Niezmiernie się cieszę, że Kathleen będzie grała dla nas w nadchodzącym sezonie. Pokochamy ją za niezwykły charakter do sportu, bo to prawdziwy wojownik. Mentalny lider swoich zespołów, zawsze grająca z wielką pasją i determinacją. Jest przy tym bardzo wszechstronną i niezwykle sprawną fizycznie zawodniczką, o nieprzeciętnych umiejętnościach koszykarskich – powiedział trener Dariusz Maciejewski, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Kathleen Doyle o AZS AJP Gorzów Co zadecydowało, że wybrana z 14-tym numerem w drafcie przez Indiana Fever koszykarka swój pierwszy sezon w Europie spędzi w Gorzowie? - Postanowiłam przenieść się do Gorzowa, bo myślę, że to będzie dla mnie wspaniałe doświadczenie. Chciałam znaleźć zespół, który pomoże mi poprawić swoją grę i zagrać przeciwko doświadczonym oraz bardzo dobrym koszykarkom w silnej lidze. Gorzów jest dla mnie najlepszym wyborem – powiedziała Kathleen Doyle.

Trwa głosowanie... Czy Kathleen Doyle będzie nową ulubienicą kibiców AZS AJP Gorzów? Nie Tak

Jakie są mocne strony naszej nowe koszykarki? - To dobry strzelec, ale przy tym grająca też zespołowo, lubiąca dzielić się piłką. Bardzo dobry obrońca. Wierzę, że Kathleen będzie idealnie pasować do stylu, który chcemy grać w nadchodzącym sezonie. Myślę, że szybko wkomponuje się w nasz zespół i wszystkie swoje koszykarskie atuty zaprezentuje w nadchodzącym sezonie. Jestem pewien, że Kathleen pomoże nam w grze o wysokie cele, a my w zrobieniu jej pierwszego dużego kroku w profesjonalnej koszykówce – powiedział trener AZS AJP Gorzów.

Co debiutująca w Europie koszykarka chce dać drużynie i jakie są jej cele na nadchodzący sezon? – Jestem bardzo zawziętą i impulsywną rozgrywającą, która uwielbia rywalizację. Zawsze gram dla zespołu i jestem gotowa zrobić wszystko, co w danym meczu potrzebuje, by wygrać. Moim celem w tym sezonie jest dalsze doskonalenie mojej gry, a jednocześnie pomaganie zespołowi w wygrywaniu jak największej liczby spotkań. Chcę wygrać mistrzostwo! – zakończyła Kathleen Doyle.

AZS AJP GORZÓW 2020/2021 Katarzyna Dźwigalska (rozgrywająca)

Karolina Matkowska (rzucająca)

Agnieszka Kaczmarczyk (silna skrzydłowa)

Wiktoria Kuczyńska (rozgrywająca)

Dominika Owczarzak (rozgrywająca)

Paula Duchnowska (rzucająca)

Agnieszka Szott-Hejmej (niska skrzydłowa)

Aleksandra Kuczyńska (rozgrywająca)

Borislava Hristova (niska skrzydłowa/silna skrzydłowa)

Cheridene Green (środkowa)

Kathleen Doyle (rozgrywająca/rzucająca)

Charytatywny trening crossfit w Myśliborzu. Mieszkańcy miasta zbierają pieniądze na rehabilitację Dariusza Marciniaka