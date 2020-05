Kibice Stali Gorzów! Tak wyglądały stare programy żużlowe na meczach Stali w Gorzowie

Kibice Stali Gorzów! Chcecie wiedzieć, jak wyglądały programy żużlowe w przeszłości? Sprawdź naszą galerię zdjęć.

Kibice Stali Gorzów! Oto z jakich zawodów znajdziesz programy żużlowe w naszej galerii zdjęć:

czwórmecze,

turnieju o "Złoty Kask",

rundy drużynowych mistrzostw Polski,

indywidualnych treningów,

młodzieżowych czwórmeczy,

młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski,

młodzieżowych turniejów.

Ze starych programów żużlowych kibice Stali Gorzów mogli dowiedzieć się i o tym, kto jest sędzią zawodów, podobnie zresztą jak dziś, i o tym, kto jest chronometrażystą czy... podprowadzającym. Nie brakowało też haseł dla kibiców, takich jak: "Pamiętaj - decyzja sędziego jest ostateczna" czy też "Przechodniu, jeśli Ci życie miłe, rozglądnij się przed przejściem choć przez chwile" POLECAMY

Kibic Stali Gorzów wie, do czego służy program żużlowy Nie tylko kibice Stali Gorzów, ale każdy inny fan speedwaya, w trakcie meczów swojej drużyny korzysta z programów żużlowych, które służą im głównie do zapisywania liczby zdobytych punktów zarówno przez zawodników gospodarzy, jak również tych z ekipy gości. Tak jak i do zapisywania puntów uzyskiwanych w trakcie czy to domowych, czy też wyjazdowych spotkań przez cały team.

Stare programy żużlowe dla kibiców Stali Gorzów były inne od tych dzisiejszych Wszyscy kibice Stali Gorzów, ale inni, nie mają wątpliwości, że przez lata programy żużlowe zmieniały się. A jeśli któryś z nich jakieś mamy, to my je rozwiewamy. Wystarczy przeglądnąć na te oldschoolowe z XX w umieszczone w naszej galerii zdjęć. Te w odróżnieniu od tego z ostatniego sezonu PGE Ekstraligi co do zasady różnią się wszystkim. Każdy z nich nie jest kolorowy i nie liczy kilkudziesięciu stron. Nie ma w nich reklam, terminarza rozgrywek ligowych w naszym kraju czy też artykułów napisanych przez media klubowe Stali Gorzów. W zasadzie porównanie jednego egzemplarza z drugim sprowadza się do nazwy. Jedno i drugie to program żużlowy.

Stal Gorzów zastanawiała się nad rezygnacją z programów żużlowych dla kibiców Niektórzy żużlowi kibice nie wyobrażają sobie braku korzystania z programów żużlowych, niemniej jednak cztery lata temu pracownicy marketingu Stali Gorzów rozważali wycofanie się z drukowania programów. Ten miał być przeniesiony do specjalnie przygotowanej przez klub aplikacji na urządzenia mobilne, z których to kibice Stali Gorzów mieli korzystać w trakcie meczu, wykorzystując fakt, że na stadionie im. Edwarda Jancarza przy ul. Śląskiej jest dostęp do internetu. W każdym razie z czasem zrezygnowano z tego rozwiązania i pozostawiono kibicom Stali Gorzów możliwość zakupu papierowej wersji programu żużlowego. W tej sytuacji programy żużlowe nie zniknęły z "Jancarza" i cały czas można dostrzec na trybunach stadionu kibiców, którzy z długopisem w ręku je wypełniają. Dla wielu kibiców program jest niezbędnikiem.

Co z programami żużlowymi dla kibiców Stali Gorzów w tym sezonie? To zmieni się w tym sezonie. W nim ze względu na pandemię koronowirusa i podjętą przez PGE Ekstraligę decyzję o tym, by drużynowe mistrzostwa Polski były przeprowadzane bez widzów, programy żużlowe dla kibiców Stali Gorzów nie będą niezbędne. Ale to nie znaczy, że ci nie będą z nich korzystać, siedząc przed ekranami telewizorów. Nie będą to klubowe programy, bo przygotowane przez serwisy internetowe, które specjalizują się w tworzeniu takich tabeli z wynikami, ale program żużlowy, to program żużlowy. Każdy kibic Stali Gorzów i wszyscy sympatycy żużla powinni to rozumieć.