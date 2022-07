Kibice Stali Gorzów ze stowarzyszenia Stalowcy o Bartoszu Zmarzliku: "Zabrakło szczerości. Ale dziękujemy!"

Oto treść oświadczenia:

"Drodzy Kibice.

Stało się. To, co było w ostatnim czasie tematem przewodnim w środowisku żużlowym stało się faktem. Bartosz Zmarzlik, żyjąca legenda i ikona Stali Gorzów odchodzi po zakończeniu sezonu 2022 z macierzystego klubu. 12 lat od zdania licencji, 11 lat od debiutu w lidze, ponad dwa tysiące punktów dla Stali Gorzów dwa tytuły Drużynowego Mistrza Polski, trzy srebrne i brązowe medale DMP, pięć medali indywidualnych mistrzostw świata w tym dwa tytuły mistrzowskie, indywidualne mistrzostwo Polski. Sukcesów jest mnóstwo, których wymienienie tutaj by zajęło sporo miejsca. Odchodzi zawodnik, który przez spory okres czasu był liderem i kapitanem drużyny. Niejednokrotnie brał ciężar wyniku drużyny na swoje barki. Jego nieustępliwość i walka do ostatnich metrów toru momentami przyprawiały nas o stan przedzawałowy. A euforia radości sprawiała, że byliśmy świadkami wielkich rzeczy. Nasze wyjazdy na turnieje Grand Prix oraz świętowanie medali indywidualnych mistrzostw świata zdobytych przez Bartka nie odejdą w zapomnienie. Za te wszystkie momenty Bartkowi składamy ogromne wyrazy podziękowania i szacunku! Sezon trwa i wierzymy, że uda się wywalczyć dziesiąty tytuł drużynowych mistrzów Polski czy po prostu trzydziesty medal DMP w historii Stali Gorzów.