Kibice Stali są wspaniali. Tak dopingowali żółto-niebieskich w meczu z Włókniarzem Częstochowa!

271 dni. Tyle dokładnie czasu musieli czekać kibice Stali Gorzów, by znów przyjść na stadion przy ul. Śląskiej. W piątek 3 lipca mogli ściskać kciuki za żółto-niebieskich w meczu Moich Bermudów Stali Gorzów z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa. Robili to wyśmienicie. Gorzowscy żużlowcy, którzy w trzech pierwszych meczach nie zdobyli choćby jednego ligowego punktu, zmierzali w piątek po pierwsze ligowe zwycięstwo. Niestety, w trakcie spotkania w budynku magazynowym w ogniu stanęła rozdzielnia elektryczna. Na stadionie pojawiły się problemy z elektrycznością i oświetleniem i spotkanie trzeba było przerwać po dziesięciu biegach. Moje Bermudy Stal Gorzów prowadziła wówczas 32:28. Do tego momentu około 3,5 tys. kibiców mocno jednak zagrzewało swoją drużynę do walki. Jak? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć! Czytaj również: Pożar na stadionie żużlowym w Gorzowie! Trzeba było przerwać mecz! Co z wynikiem spotkania?

Jarosław Miłkowski