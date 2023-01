Kiedy będzie nabór do przedszkoli i podstawówek w Gorzowie. O tych terminach trzeba pamiętać!

Czeka ponad tysiąc miejsc

Nabór do gorzowskich przedszkoli co roku rozpoczyna się z dużym wyprzedzeniem. Tym razem rekrutacja ruszy 1 marca i potrwa do 15 marca. Podobnie jak w poprzednich latach będzie prowadzona drogą elektroniczną. Co ważne - udział w rekrutacji biorą tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W tym roku dla maluchów przygotowano ponad tysiąc miejsc.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy muszą wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Do wyboru są maksymalnie trzy placówki. Należy jednak pamiętać, aby taki wypełniony podpisany i wydrukowany wniosek złożyć tylko w przedszkolu pierwszego wyboru - tłumaczą urzędnicy z gorzowskiego magistratu.

Jeśli rodzice nie złożą wydrukowanego wniosku w przedszkolu w terminie od 1 do 15 marca, to ich dziecko nie zostanie ujęte w procesie rekrutacji. Tak jak w ubiegłych latach, przy naborze dzieci do gorzowskich przedszkoli będą obowiązywać ustalone kryteria. Przede wszystkim te ustawowe. Pod uwagę brane będzie pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność dziecka, rodzica lub rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą.