Kiedy Gorzów może mieć nowy monitoring? Są chętni, by go zrobić

- Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Zgłosiły się firmy z Warszawy i Poznania. Przewidywaliśmy na tę inwestycję 6,2 mln zł. Obie propozycje przekraczają planowaną kwotę – poinformował nas we wtorek 2 czerwca Wiesław Ciepiela.

Jedna z ofert opiewa na kwotę ponad 8 mln zł, druga na ponad 9 mln zł. Co w zaistniałej sytuacji zrobi zatem miasto? Jak ustaliliśmy, daje sobie kilkanaście najbliższych dni, by ocenić, czy jest w stanie dołożyć brakujące pieniądze.