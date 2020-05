Kiedy Gorzów otworzy żłobki i przedszkola? Jest decyzja urzędników

Otwarcie placówek dla najmłodszych będzie możliwe, ale pod warunkiem wprowadzenia wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej (ono odpowiada za przedszkola) i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (odpowiada za żłobki). Jakie to wytyczne?

Samorządy m.in. muszą zapewnić placówkom środki higieniczne, w tym materiały dezynfekujące. Pracę w żłobkach i przedszkolach trzeba będzie tak zorganizować, by w zajęciach brała udział mniejsza liczba dzieci. Poza tym dzieci nie będą mogły przynosić zabawek. Nie będzie też organizowania mycia zębów w placówkach. Dzieci z placów zabaw będą mogły korzystać tylko wtedy, jeśli używane elementy będzie można poddać dezynfekcji. To samo dotyczy zabawek. Z możliwości zabawy mają być wyłączone zabawki pluszowe, których nie można łatwo zdezynfekować.

Samorządy mogą otworzyć przedszkola i żłobki, ale nie mają obowiązku. Jak zatem będzie w Gorzowie? - Zaczynamy proces ponownego uruchamiania przedszkoli, ale doskonale wiemy, że 6 maja nie jest datą realną, więc na pewno nie zrobimy tego w najbliższą środę. Do otwarcia żłobków i przedszkoli potrzeba bowiem dużo przygotowań – mówił nam w poniedziałek 4 maja przed południem Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

By zacząć pierwsze kroki zmierzające do otwarcia placówek, urzędnicy postanowili na początku wysondować, czy w ogóle jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców.

- W mediach społecznościowych przeważają głosy, że nie należy otwierać żłobków i przedszkoli. Gdy jednak zrobiliśmy ankietę wśród rodziców, wyszło z niej, że około 70 proc. rodziców chce ponownego otwarcia żłobków. Do przedszkoli swoje dzieci chce natomiast posłać około 33 proc. rodziców – mówi rzecznik Ciepiela.

ZNP w Gorzowie: Nie otwierajcie za szybko!

W sprawie otwarcia placówek głos zabrał też Związek Nauczycielstwa Polskiego w Gorzowie.

- Uważamy, że nie ma żadnych możliwości, aby przygotować placówki do bezpiecznego przyjęcia wychowanków w ciągu zaledwie trzech dni roboczych – mówi Barbara Zajbert, prezes ZNP w Gorzowie. Zaapelowała do prezydenta Jacka Wójcickiego, by nie otwierał żłobków i przedszkoli już w środę 6 maja, a dopiero wtedy, gdy placówki będą przygotowane.