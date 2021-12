Kiedy pociąg do Krakowa i Przemyśla odjedzie z Gorzowa? Znamy datę!

Na przełomie kwietnia i maja ma zostać przywrócony ruch kolejowy na trasie ze Zbąszynka do Zielonej Góry. To ułatwi życie pasażerom z Gorzowa i okolic, bo w nowym rozkładzie jazdy pojawia się połączenie do Krakowa i Przemyśla.

- Cały remont ma się zakończyć do końca 2022 roku, ale prace potrzebne do tego, aby można było przywrócić ruch pociągów, mają zakończyć się do końca kwietnia - mówi nam Radosław Śledziński z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Mowa o kolejowym odcinku Zielona Góra - Czerwieńsk - Zbąszynek. Przebudowa 43-kilometrowego odcinka linii kolejowej rozpoczęła się na początku zeszłego roku. Początkowo miała zakończyć się w grudniu 2021, ale zlecono prace dodatkowe i harmonogram prac uległ wydłużeniu. Tymczasem coraz bardziej niecierpliwią się pasażerowie. Narzekają mieszkańcy Zielonej Góry i okolic, bo nie mogą dojechać pociągiem do Zbąszynka. O koniec prac pytają też pasażerowie z Gorzowa. W niedzielę 12 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Znalazło się w nim połączenie z Gorzowa przez Wrocław, Katowice i Kraków - do Przemyśla. Bezpośrednim jest ono jednak tylko w teorii, bo na odcinku Gorzów - Zielona Góra będzie kursowała autobusowa komunikacja zastępcza. Pasażerów i tam czeka więc przesiadka.

Kiedy zatem pociągi mają powrócić na linię Zbąszynek - Zielona Góra (a więc możliwe będzie bezpośrednie połączenie z Wrocławiem, Opolem, Krakowem, Rzeszowem czy Przemyślem)?

- Przewidujemy, że będzie to na przełomie kwietnia i maja - mówi R. Śledziński z PKP PLK.

Podwyżki cen biletów

Niezbyt dobre informacje mamy za to z Polregio, czyli tej kolejowej spółki, która odpowiada za większość połączeń lokalnych. 12 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy, Polregio wprowadza podwyżkę (nazywa ją jednak... modyfikacją cennika biletów). Jak się ona przedstawia?

Za przejazd do 5 km od niedzieli trzeba będzie zapłacić 4,90 zł (w każdym przypadku podajemy taryfę podstawową, czyli pełną opłatę). Podróż odcinkiem od 5 do 10 km będzie kosztowała 5,40 zł. Bilet za przejazd 11-15 km będzie kosztował 6,40 zł. Odcinek 16-20 km to wydatek 7,90 zł. A na trasie 21-25 km trzeba będzie zapłacić w kasie lub u konduktora 9,60 zł. Przejazd 26-30 km będzie wiązał się z wydatkiem 10,20 zł, a za odcinek 31-35 zapłacimy 11,90 zł. Równo 13 zł będzie natomiast kosztował przejazd odcinka liczącego 36-40 km.

Ile zapłacimy za bilet?

Wzrost ceny na bilecie będzie widoczny gołym okiem. Przykłady? Dziś bilet z Gorzowa do Kostrzyna kosztuje 12,90 zł, a od niedzieli będzie to 14,80 zł. Natomiast podróż z Gorzowa do Zielonej Góry kosztuje dziś 25,60 zł, według nowej taryfy będzie to 27,60 zł.

Dlaczego Polregio podnosi ceny?

- Jako jedyny tak duży przewoźnik pasażerski od trzech lat nie korygowaliśmy cen biletów jednorazowych - tłumaczą kolejarze. Dodają, że cennik był konsultowany z marszałkami województw, na zlecenie których realizowane są przewozy. Czytaj również:

