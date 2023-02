Kiedyś była tu apteka. Teraz na oczach klientów robią pierogi, a nawet… tort z wątróbki

Od kilku dni w Gorzowie jest kolejna okazja do posmakowania ukraińskiej kuchni. A kupując pierogi czy czebureki, można zobaczyć przez szklaną ścianę, jak one są przyrządzane. To kolejny punkt na gastronomicznej mapie miasta.

- Ta ściana jest ze szkła, bo chcemy, żeby klienci widzieli, że wszystko co, sprzedajemy, jest robione ręcznie. Dziś klienci kupują w sklepach gotowe produkty, bo nie mają czasu, by je zrobić, a nawet nie wiedzą, jak one są produkowane. A przecież nasze babcie, mamy, wszystko robiły ręcznie. Chcemy to więc pokazać – mówi nam Paweł Hatala.

- U nas, na Ukrainie, takich sklepów, gdzie można zobaczyć, jak się robi jedzenie, jest dużo – dodaje Olena Hatala, żona pana Pawła.

Ukraińskie małżeństwo wraz z polskim wspólnikiem otworzyło właśnie ręczną wytwórnię wyrobów garmażeryjnych. Mieści się ona w lokalu u zbiegu ul. Chrobrego i Strzeleckiej, dosłownie parę kroków od pomnika Edwarda Jancarza. Miejsce jest w Gorzowie charakterystyczne, bo przez wiele lat była tu popularna apteka, a w ostatnich latach dwa lokale gastronomiczne (one przegrały jednak z pandemią). Lokal dostał nową nazwę – Sito. To dlatego, że to proste kuchenne urządzenie jest tu wykorzystywane niemal na każdym kroku.

Co to jest czeburek i czym są pielmieni?

Kto pamięta dawne pomieszczenie, a wejdzie tu dzisiaj, może się nieco zdziwić. Ciągnąca się długa sala została podzielona na dwie części, a oddziela je szyba, przez którą można przypatrzeć się na produkcję przysmaków. Gdy byliśmy tu w środę 8 lutego przed południem, trwała produkcja pielmieni oraz czebureków. To rodzaje pierogów. Pierwszy z nich przypomina uszka, a drugi?

- To taki duży pieróg z mięsem i ziołami – tłumaczy pan Paweł.

Pielmieni czy czebureki nie są jedynymi wschodnimi potrawami, które można kupić w Sicie. Nasz reporter wypatrzył także gołąbki z pieczarkami, a nawet… tort z wątróbki. Tak, dobrze czytacie. Tort z wątróbki.

- Jest bardzo smaczny – mówi pan Paweł.

Tak jak słodkie torty przekłada się kremem, tak w tym wypadku można go przełożyć majonezem z dodatkiem czosnku.

- Można też zrobić z niego naleśniki – dodaje pani Olena.