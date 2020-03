Kiedyś byli tu ludzie. Teraz miasto świeci pustkami. Puste są ulice miasta, place zabaw i marketowe parkingi

Kiedyś w tych miejscach można było spotkać przechodniów, znajomych, sąsiadów. Dziś są kompletnie puste. Centrum miasta jest puste i byłoby idealną scenerią dla filmów z dreszczykiem. Już o godz. 19.00 puste są parkingi przy marketach i ulice. Sporadycznie można minąć jakiś samochód. Ruch jest zdecydowanie mniejszy niż jeszcze przed tygodniem. Puste są też place zabaw - decyzja prezydenta Jacka Wójcickiego sprawiła, że rodziców z dziećmi już na nich nie spotkamy. Zobaczcie, jak koronawirus zmienił oblicze naszego miasta. Chociaż na pozór taki widok przeraża to tak naprawdę jest dla nas powodem do radości: gorzowianie postanowili zostać w domach. Tak trzymać. KORONAWIRUS: SENIORZY TO NAJWIĘKSZA GRUPA RYZYKA

archiwum GL