Kiedyś było żwirowisko, teraz jest boisko. A nawet trzy...

- Pamiętam, że w latach 80. i 90. była tutaj żwirownia, a później chyba asfaltownia. Tu, żeby cokolwiek można było przygotować, to przez trzy miesiące trzeba było jeździć ciężkim sprzętem. Rosnących samosiejek to chyba z 20 wywrotek stąd wywieźliśmy, a różnego rodzaju betonu, to z 15 – mówi Zbigniew Pakuła, prezes piłkarskiej Warty Gorzów. Rozmawiamy z nim na najbardziej nowoczesnym kompleksie boisk w mieście. Zostały zbudowane przy ul. Żwirowej, poniżej poziomu cmentarza. Powstały w byłym wyrobisku i ledwo widać je z ulicy.

A chętnych do grania jest dużo. Warta ma 18 grup młodzieżowych piłkarzy, dwie drużyny seniorskie. Do tego młodzieżową i seniorską drużynę piłkarek i jeszcze akademię cheerleaderek. To ponad 500 osób. Na treningi na Żwirową przyjeżdżają też drużyny spoza Gorzowa.

Z boisk przy Żwirowej korzystać mogą też mieszkańcy (by ustalić godzinę w harmonogramie, telefonujcie pod numer: 664 324 899).

Oficjalne otwarcie boisk będzie 22 lutego. Wtedy też odbędzie się tu sparing Warty ze Stilonem Gorzów (to liderujące drużyny IV-ligowych rozgrywek). Będzie też turniej dla 10-latków z udziałem: Legii Warszawa, Lecha Poznań i Cracovii.

Zbudowanie boisk przy Żwirowej oznacza, że miasto może już szykować się powoli do modernizacji stadionu przy ul. Krasińskiego. To właśnie tam swoje ligowe mecze rozgrywa dzisiaj Warta. Będzie tam grała jeszcze w rundzie wiosennej. Później ma tu powstać stadion lekkoatletyczny, który będzie miał płytę także do gry w piłkę nożną. Miasto ma na to 11,26 mln zł, a prawie połowę dostało z ministerstwa sportu. Pieniądze musi wykorzystać do 2022 r. Po modernizacji Warta będzie chciała wrócić na Krasińskiego. A gdzie będzie grała w czasie remontu? – Jeśli udałoby się uzyskać warunkową zgodę, to mogłoby to być przy Żwirowej. Musimy jednak zrobić parkingi, część widowni i obiekt z szatniami i natryskami. A na to potrzeba około 500 tys. zł – mówi Pakuła.