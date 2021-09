Kierowco! Będzie bieg, będą utrudnienia! Gdzie musisz uważać?

- W związku z trasą 39. Biegu Słowiańskiego przebiegającą ulicami miasta, w najbliższą niedzielę, 19 września, wystąpią utrudnienia w ruchu do godz. 12.00 - informuje Krzysztof Kropiński z wydziału dróg urzędu miasta.

Biegacze wystartują na wysokości hali sportowej OSiR-u, a następnie pobiegną ul. Słowiańską w stronę ul. Myśliborskiej, gdzie zawrócą przed Rondem Słowiańskim i ul. Słowiańską zbiegną do mety.

Jezdnia, po której będzie odbywał się bieg - będzie to nitka od strony parku Słowiańskiego, Słowianki i Leroy Merlin - zostanie zamknięta dla ruchu.