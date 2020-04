Kierowco, jak chcesz jeździć po Zawarciu? Czy ul. Fabryczna w Gorzowie powinna być jednokierunkowa? Sonda

Pomysł na ewentualną zmianę organizacji ruchu na Zawarciu pojawił się przy okazji przebudowy ul. Śląskiej. Trwał on od przełomu maja i czerwca 2019 r. do początku marca tego roku.

W czasie przebudowy przez pewien czas ruch w tej części miasta odbywał się objazdem. Kierowcy jadący od strony mostu kolejowego, po pokonaniu ronda ks. Sadownika, musieli dalej jechać prosto ul. Fabryczną. Kto chciał dojechać na ul. Śląską, musiał później skręcić w ul. Budowlanych lub Waryńskiego.

Po zakończeniu przebudowy miasto przywróciło ruch samochodów do takiego, jaki był przez rozpoczęciem prac. Z ewentualnych zmian nie zrezygnowało. Urzędnicy przygotowali trzy warianty rozwiązań organizacji ruchu. I teraz pytają Czytelników „Naszego Miasta” o zdanie. Jak je możecie wyrazić?

Swoje zdanie możecie opisać w mailu napisanym do wydziału dróg w magistracie. Swoje głosy wysyłajcie na adres: wdr@um.gorzow.pl. Urzędnicy czekają na nie do końca kwietnia.

Niezależnie od tego, swoje zdanie możecie wyrazić również w sondzie dołączonej do tego artykułu.

Jak przedstawiają się rozwiązania?