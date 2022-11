Kierowcy jeszcze się pomęczą. Remontowy poślizg na Łukasińskiego i Zawackiej w Gorzowie Magdalena Marszałek

Opóźni się oddanie do użytku remontowanych ulic Łukasińskiego i Zawackiej w Gorzowie. Przejazd miał zostać udostępniony pod koniec listopada, ale już wiadomo, że tego terminu nie uda się dotrzymać. Kierowcy pomęczą się jeszcze co najmniej do połowy grudnia.