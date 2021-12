Kierowcy miejskich autobusów poszukiwani. Nawet bez doświadczenia i uprawnień!

Brakuje kierowców

Na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowników. Z problemem niedoboru doświadczonej i odpowiednio przygotowanej kadry boryka się również gorzowski przewoźnik.

- To jest problem ogólnopolski, bo w całym kraju brakuje doświadczonych kierowców z uprawnieniami do przewozu osób. Są miasta, w których ze względu na zbyt małą liczbę pracowników z rozkładów wypadają kursy komunikacji miejskiej. W Gorzowie sytuacja na razie jest stabilna, ale niedobór kierowców również daje się nam we znaki - mówi Marcin Pejski, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.