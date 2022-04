Kierowcy parkują i niszczą zieleń. Czy tabliczki przemówią im do rozsądku?

Tu rośnie trawa - zaparkuj gdzie indziej

Zniszczona zieleń, koleiny i błoto. Tak wygląda część terenów zielonych w mieście. To przez kierowców, który notorycznie parkują auta na trawnikach. Chcąc temu przeciwdziałać urzędnicy z gorzowskiego magistratu sięgnęli po niekonwencjonalne środki. Postanowili przemówić takim kierowcom do sumienia. I to dosłownie.

Dzikie parkingi, czyli miejsca które kierowcy w sposób szczególny upodobali sobie jako miejsca do parkowania, to spory problem. To najczęściej osiedlowe skwery i trawniki, które powinny być zielone, ale w konfrontacji z samochodami trawa i inne zielone nasadzenia nie mają żadnych szans. Tymczasem zieleńce pełnią ważne funkcje w mieście i to nie tylko estetyczne, ale również retencyjne - mówi Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu.

Na tabliczkach widnieją różne hasła - "Tu rośnie trawa - zaparkuj gdzie indziej" albo "Stop parkowaniu na trawnikach". Można znaleźć i takie, na których rośliny same przemawiają do kierowców - "Kierowco! Ja tu rosnę! - Trawa" lub "Pan tu nie stał. - Trawa".