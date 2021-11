Kierowcy z Gorzowa Wielkopolskiego, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z poniedziałku na wtorek?

Przekonaj się, czy na jutro meteorolodzy przewidują w Gorzowie Wielkopolskim zamarznięte szyby w samochodach. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Prognoza przewiduje, że nocą z poniedziałku na wtorek termometry pokażą -1°C.Jednocześnie wilgotność powietrza w Gorzowie Wielkopolskim może wynieść 89%, a prawdopodobieństwo opadów : 20%. Siła wiatru określana jest na 14 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Gorzowie Wielkopolskim w nocy z poniedziałku na wtorek.

Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim czeka skrobanie szyb we wtorek ranoPołóż się chwilę wcześniej, bo jutro czeka cię pobudka przed czasem - samochód sam nie zeskrobie sobie lodu z szyb. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. Mata termiczna lub koc założona na przednią szybę mogą uratować Twój poranek. Może jeszcze zdążysz?

