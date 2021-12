Kilkadziesiąt zakażeń w Gorzowie. Zachorowalność jeszcze nie spada |7 GRUDNIA

We wtorek 7 grudnia potwierdzono w Lubuskiem 552 nowe przypadki koronawirusa. To wynik znacznie wyższy od tego sprzed tygodnia (30 listopada odnotowani 398 zakażeń), więc wskaźnik zakażeń poszedł w górę. Wzrósł on do poziomu 65,81 os. na 100 tys. mieszkańców. Tak wysokiej dziennej średniej infekcji w czwartej fali pandemii jeszcze w Lubuskiem nie było!

W Zielonej Górze było 105 zakażeń, w powiecie żarskim - 76, w Gorzowie - 72, w pow. krośnieńskim - 51, gorzowskim - 38, słubickim - 33, żagańskim - 33, nowosolskim - 28, międzyrzeckim - 27, zielonogórskim - 26, wschowskim - 18, świebodzińskim - 12, sulęcińskim - 14, strzelecko-drezdeneckim - 13.

W całej Polsce potwierdzono 19 366 nowych zakażeń. Potwierdzono też 504 zgony związane z COVID-19. Dwanaście z nich było w Lubuskiem. Zmarło pięć osób z powiatu nowosolskiego, cztery z żarskiego, dwie z sulęcińskiego i jedna z krośnieńskiego.

W lubuskich szpitalach jest 528 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, z których 38 podłączonych jest do respiratora. Obie te liczny są najwyższe w czwartej fali.