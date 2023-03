Kim zostać w przyszłości? Żołnierzem czy kucharzem? Młodzi gorzowianie na targach edukacji

- Przyszedłem na targi, bo trzeba wybrać szkołę średnią, a ja jeszcze nie wiem, co chcę robić w przyszłości. Bardziej jednak skłaniam się ku technikum, dlatego chcę zobaczyć szkołę i to, jak ona funkcjonuje. W internecie nie zobaczę przecież tego, co się w niej dzieje – mówił nam we wtorek 14 marca przed południem Kacper Bystrek. To uczeń klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 21 na Piaskach, który wraz z innymi uczniami ze swojej szkoły przyszedł do Centrum Edukacji Zawodowej na IV Gorzowskie Targi Edukacyjne – Szkoły i Pracodawcy. Odbywają się one w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. W hali CEZiB-u wystawiają się m.in. licea oraz szkoły kształcące w zawodach usługowych, z kolei w warsztatach CEZiB-u prezentują się szkoły techniczne. Przy okazji można zobaczyć warsztaty samochodowe, a także samochód Tesla.