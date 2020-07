Kino Cinema 3D ponownie czeka na widzów. Kiedy otwarcie?

Gorzowianin w Kole Fortuny. Jak wyglądają kulisy programu?

- Niczego nie żałuję. Uważam, że to była bardzo ciekawa przygoda. Będę pamiętał ją do końca życia - mówi Michał Jakubowski, który wziął udział w "Kole Fortuny". Mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego zdradził, co dzieje się po drugiej stronie szklanego ekranu. Co go zaskoczyło?