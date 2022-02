Kioski znikają z Gorzowa niczym mandarynki na promocji

To był jeden z charakterystycznych kiosków w Gorzowie. Był..., bo właśnie trwa jego rozbiórka. Mowa o kiosku, który przez wiele lat stał obok przystanku autobusowego przy łaźni. Jak zauważyliśmy podczas naszych niemal codziennych wizyt w okolicy, przy okazji pandemii zmienił on właściciela. On jednak też ostatecznie zrezygnował z prowadzenia tu biznesu. W tym tygodniu rozpoczął się więc demontaż kiosku.

Kiosk przy łaźni jest kolejnym tego typu obiektem, który znika z krajobrazu Gorzowa. Pod koniec listopada 2021 usunięty został także kiosk stojący obok przystanku „Czereśniowa” przy ul. Piłsudskiego.

