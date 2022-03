Kładka w parku Kopernika jak... malowana. Tak "ozdobili" ją wandale

Odmalowanie elewacji budynku, ławek czy przejść podziemnych wymaga czasu i sporych nakładów finansowych. Do tego, aby je zniszczyć wystarczy zaledwie chwila i kilka złotych na spray. Miasto przyznaje, że problem jest poważny i robi co może, żeby z nim walczyć. Ale może niestety niewiele, bo takich domorosłych artystów trudno złapać na gorącym uczynku. Oszpeconych miejsc w Gorzowie jest więc coraz więcej. Wandale malują, gdzie tylko się da. Nie oszczędzili również kładki dla pieszych w parku Kopernika. Bohomazów trudno nie zauważyć, bo pokrywają znaczną część jasnożółtych filarów.

To nie graffiti, ale jakieś gryzmoły i mazaje! I co chwilę pojawiają się kolejne - krytykują mieszkańcy - Nawet jeśli ktoś próbuje takie miejsca odnowić, to wandale potrafią zniszczyć nawet to. Niech niszczą swoje, a nie nasze wspólne - denerwują się gorzowianie.