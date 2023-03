Klątwa czarownic już chyba nie działa. Wiemy, kto zrobi deptak w Gorzowie

Klątwa czarownic już chyba nie działa i wiele wskazuje na to, że do czterech razy jednak jest sztuka. Mowa o przetargu na modernizacją części ul. Hawelańskiej i Wełnianego Rynku od ich zbiegu z ul. Sikorskiego do Studni Czarownic. Poszukiwania wykonawcy zaczęły się… w marcu 2021, a więc dwa lata temu. W pierwszym przetargu firmy chciały więcej niż miasto przyszykowało na inwestycję. Do drugiego postępowania nikt się nie zgłosił, a w trzecim wybrano wykonawcę, ale ten… nie chciał podpisać umowy. W magistracie (podobnie jak w naszej redakcji) zaczęto nawet żartować, że to klątwa czarownic.