Klienci po zamknięciu salonu meblowego: - Nie mamy pieniędzy ani mebli

- Nawet, jeśli nie uda się nam odzyskać pieniędzy to chcemy, aby takie praktyki były piętnowane, a osoby winne zostały ukarane i poniosły konsekwencje - mówią pani Jolanta i pan Tadeusz. Oboje są jednymi z grupy osób poszkodowanych przez jedną z firm meblarskich, która jeszcze kilka dni temu działała w Gorzowie (nazwa firmy do wiadomości redakcji).

- Straciliśmy swoje pieniądze i zostaliśmy przez tę firmę oszukani - twierdzą nasi Czytelnicy. Skąd tak mocne słowa?

- Pod koniec maja zamówiłem sofę do mieszkania. Miała mieć konkretny kolor i mieć inny kształt niż standardowe sofy. Kosztowała 4,8 tys. zł. Wtedy, w maju, zapłaciłem zaliczkę w wysokości 50 proc., czyli 2,4 tys. zł. Mebel miał zostać dostarczony 1 sierpnia - mówi pan Tadeusz.

Gdy jednak przyszedł przełom lipca i sierpnia, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. A to firma nie wywiązała się z terminu dostawy, a to twierdziła, że sofa „już jedzie”, a to okazało się, że niby przyszła, ale ktoś się pomylił i doszła w innym kolorze niż zamówiony. W międzyczasie okazało się też, że trzeba zapłacić pozostałą część należności. Jednocześnie firma miała Czytelnikowi nie wystawić faktury, a jedynie dać pokwitowanie, że kasa przyjęła pieniądze.